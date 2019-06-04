ЗНО в Харькове: как выпускники сдавали экзамен по истории Украины

Даниил Москаленко, выпускник харьковского Кадетского корпуса, планирует поступать на факультет права в педагогический университет, чтобы в будущем стать прокурором.

Парень говорит: несмотря на то, что среднее образование получил в заведении связанном с военным делом - с этой частью жизни хочет пока закончить. Хотя, говорит, многие из его одноклассников поступают в ряды Нацгвардии и в университет воздушных сил.

Данил Москаленко, выпускник Кадетского корпуса

Английский у меня лучше всего получился, ну, там, математика, украинский как бы на нормальном уровне, средне. То есть я как бы и не отличник, ну хорошист, «среднячок». Были и дополнительные занятия. Получается, я занимался на дополнительных только по истории и математике, ну, и по английскому, понятное дело

ВНО по истории Украины является одним из самых популярных предметов после обязательного экзамена по украинскому языку и литературе, говорят выпускники. Именно поэтому возлагают на результаты много надежд, а значит - сильно нервничают.

Лиза Голюч, выпускница школы №106

Я обрала чотири предмети ЗНО.Тому я можу вступити куди завгодно. В мене математика, англійська мова, українська мова та історія - стандартний пакет. Дуже сильно хвилююсь, всі хвилюються. Всі мої однокласники хвилюються, я хвилююсь, вчителя хвилюються

Маргарита уже потренировалась на пробном ВНО по истории Украины. Говорит, сдала экзамен почти на 190 баллов. В будущем девушка хочет стать куратором галерейного искусства.

Маргарита, абитуриент

Мы не готовились. - Ну, я готовилась весь год, а вчера я не готовилась - у меня температура. - Не, ну, в основном, все репетиторов нанимают, то есть даже те, кто хорошо знают и уверены в своих силах, всё равно, всё равно готовятся так

Допуск абитуриентов в пункты тестирования длится с 10:15 до 10:50. Само же ВНО начинается в одиннадцать часов.

Впускают выпускников при наличии сертификата ВНО, паспорта и приглашения-пропуска.

Главные условия для сдачи ВНО говорит Марина Евдокимова - она отвечает за пункт тестирования в радиотехническом колледже - соблюдение всех технических правил.

Марина Евдокимова, ответственная за пункт проведения ВНО

Дітям не можна користуватись, в цьому році нововведення - мобільними телефонами, входячи на пункт тестування і виходячи з нього до виходу на вулиці. Не можна користуватися ніякими пристроями зчитування, електронними приладами, рукописними матеріалами. Вони ознайомлені. Ми всіх попереджаємо

На выполнение заданий по истории Украины в этом году абитуриенты имеют 150 минут. За это время они должны показать свои знания в области памятников архитектуры, изобразительного искусства и распознать исторические персоналии. Непосредственно в аудитории выпускников снова знакомят с правилами проведения экзамена и возможностью апелляции результатов.

Инна Черкашина, инструктор

У разі невиконання вказаних вище вимог ви будете позбавлені права продовжувати роботу, а результати зовнішнього оцінювання будуть анульовані

Тем временем в полиции не зафиксировали сегодня ни одного правонарушения во время проведения экзамена.

В тестировании приняли участие более 12 тысяч выпускников в 54-х учебных заведениях города.