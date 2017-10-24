Золотая осень - "золотые" цены. Очередной скачок стоимости продуктов

Осенью цены на продовольственном рынке продолжают ползти вверх. Так только за сентябрь и первую половину октября продукты подорожали на 2,5 процента, сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области. Елена и Вячеслав на рынке с самого утра, пришли с двумя внучками, говорят, захотели побаловать малышек чем-нибудь вкусненьким.

Вячеслав, покупатель

Вот, девочкам покупали мы грушки, киви такое. От себя отрываем, как говорится, но по любому покупаем. Изредка мясное что-нибудь- сало можем купить, но не так как раньше. Потому что дороже стало.

Действительно, покупателей сейчас стало меньше, говорит Любовь, продавец мяса. Цену, объясняет женщина, ниже опустить невозможно, потому что стоимость закупки не позволяет. Так цена на сало и свинину сейчас сравнялась и составляет в среднем 100 гривен за килограмм.

Любовь, продавец мяса

Сейчас пока на уровне стоит цена, потому что ни на сало, ни на мясо спроса нет, потому что люди на рынок не приходят. Очень плохие торговые дни. Выходной день всегда был лучше, чем будний. Сейчас все сравнилось.

Жалуется на недостаток покупателей и Татьяна, она продает яйца. Продажи, за последние пару месяцев, упали почти втрое, говорит женщина. Связывает продавец это исключительно с ростом цены. Сегодня десяток яиц обойдется харьковчанам от 25 до 30 гривен. Между тем, именно этот продукт является лидером роста цены. Она здесь выросла на 45 процентов, говорят специалисты

Татьяна, продавец

Ну, во-первых, и сезонное подорожание однозначно. А, во- вторых, и доставка газовая, доставка включается, корма дорогие. Ну в супермаркетах тоже ведь дорогое яйцо и тут… отпускные цены высокие с фабрик.

Также среди лидеров оказались овощи, и фрукты на них цены выросли в среднем на 20 процентов. Грибы также не радуют покупателей дешевизной, килограмм можно купить в среднем за 35 гривен, что дороже, чем летом на 7-8 процентов. Бананы, огурцы и апельсины подорожали на 5,5 процентов. Все это довольно закономерно, говорит Сергей Беренда, экономист

Сергей Беренда, экономист

Наблюдается инфляция, заметный рост инфляции. А те вещи , которые должно делать госудаство либо же предприниматели в хорошем бизнес-климате – этого не происходит. Не внедряються передове технологи… то что могло снижать цены, уменшать наши затраты

Впрочем, есть продукты цена на которые немного упала, говорят специалисты управления статистики в Харьковской области. Так морковь и виноград подешевели на 20 процентов. Рыба упала в цене на 5 процентов. А вот следующий скачок стоимости продуктов ожидается накануне Нового года.

