«Золотые» ягоды: какая стоимость клубники и черешни в Харькове?

Мне килограмма полтора, на сотню, наверное.

Валерия покупает клубнику сорта – «Азия», по совету продавщицы, мол очень сладкая. Свой собственный сезон летних ягод женщина открыла еще 10 дней назад, к выбору относится ответственно и денег говорит не жалеет – главное, чтобы вкусная была.

Валерия

Должна быть однозначно ароматная, но, к сожалению, через маску очень плохо — это можно понять, но в прошлый раз мне удалось. Даже аромат через маску пробился.

Цены в этом году на сезонные ягоды - кусаются. За килограмм черешни придется выложить от 85 гривен до 130, а цены на клубнику стартуют от 65 гривен за килограмм. Дмитрий, к примеру, чтобы насладиться черешней с клубникой потратил около двух сотен.

Дмитрий

Купил килограмм клубнички, килограмм черешни для себя цены ну немножко кусаются ну ещё как бы начало сезон не раскручен поэтому подъёмная цена так сказать.

Нина

Естественно, ещё и как кусаются по сравнению с пенсией, если пенсия две триста, а клубника стоит 65-70 дешёвая - естественно кусаются.

Цены на клубнику и черешню в этом году рекордно высокие – потому как по словам ягодников этот сезон худший за последние лет 20. Из-за дождей и заморозков почти весь урожай ранних сортов черешни пропал и клубнике тоже от непогоды досталось.

Лариса, продавец

Черешня есть у нас мы возим Мелитопольскую в этом году с ней очень большие проблемы - она вся полопалась. Дождь был, очень сильный дождь.

Елена, продавец

Погода, естественно, ужасно, потому что вот, например грунтовая клубника уже бы раньше была или допустим та же ремонтантная, но сейчас её в данный момент не предвиделось.

Черешню обычно везут из Мелитополя говорят продавцы, а клубнику из Краснокутска, Васищево и Херсона. Если в прошлом году самая дорогая клубника стоила в районе 60 гривен, то в этом цена кое-где стартовала с 120 грн за килограм. Сейчас цена понемногу падает, говорят продавцы.

Яна, продавец

В том году мы торговали клубникой 40 гривен, 35 в данный момент мы клубникой торгуем 70-75 гривен, потому что мы не можем. Ну и с черешней, черешни нет хорошей - в этом году мы везем черешню.

Что касается других фруктов — абрикос на рынке можно приобрести от 90 до 100 гривен за килограмм, чернику - по 470-500 гривен, за шелковицу придется выложить от 85 гривен до сотни.