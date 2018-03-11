Зонд НАСА заглянул в атмосферу Юпитера

Космический зонд НАСА Юнона изучил атмосферу Юпитера. Измерения свидетельствуют о том, что в атмосфере Юпитера на глубине до 3 тысяч километров происходит движение значительных масс материи, передает BBC.

Теперь ученые знают, что атмосфера Юпитера простирается на глубину до 3 тысяч километров.

В глубинах атмосферы, состоящей в основном из водорода и гелия, эти газы под воздействием огромного давления начинают переходить в экзотические жидкие формы. Этот материал ведет себя как твердое тело - он вращается с равномерной скоростью, подобно динамо, и именно он генерирует мощнейшее магнитное поле планеты.

"Мы в течение 40 лет не знали, простираются ли облачные системы до центра планеты, или же они располагаются только в верхних слоях атмосферы. Три тысячи километров - это очень большая глубина даже для планеты диаметром в 140 тысяч километров. Речь идет о 1% массы планеты. А это равно трем земным массам", - рассказал член научной группы проекта Юнона Тристан Жилло.

Космический аппарат Юнона вышел на орбиту вокруг газового гиганта в июле прошлого года. Одна из его основных задач - получить данные о том, имеет ли Юпитер твердое ядро.

Первоначальные данные указывают на то, что ядро может быть довольно рыхлым и состоять не из горных пород, а из того же металлического водорода.