Зонт Zest - в ТОПе надежных вещей®

Хороший зонт - залог сухой одежды, идеального макияжа, целой прически и отличного самочувствия даже в проливной дождь. Важно также подобрать вариант, который подойдет вашему образу, будет удобен именно для вас. Английская торговая марка Zest предлагает вам воспользоваться своими надежными, красивыми зонтиками.

Почему Zest?

Действительно, ведь на рынке представлено так много зонтиков под разными брендами, да еще и подешевле, так зачем переплачивать? Ответим: вы точно захотите отдать все на свете за прочную модель и сто раз пожалеете, что подобрали бюджетную, когда в проливной дождь ваш аксессуар улетит за ветром или у него поломаются спицы либо в куполе прорвется дыра. А вы в это время будете далеко от дома. Или спешить на свидание. Или торопиться куда-либо с ребенком под одним зонтом.

Представили? Теперь давайте о хорошем.

Важно упомянуть, что зонт Zest родом из Великобритании. А кто, как не жители государства, где 9 месяцев в году идет дождь, знают все о надежной защите от него? Весь многолетний опыт изготовления зонтов и секреты, как сделать их прочными, но легкими, воплотились в моделях Зест. Самый прочный металл, безопасное и гибкое стекловолокно, надежная ткань, которая не линяет и не выгорает, обеспечат вам пользование надежным, красивым, удобным зонтиком.

Традиции и современность

Что касается моделей, то дизайнеры бренда не остановились на классических аксессуарах-тростях с черными или прозрачными куполами. Не остановились только лишь на любимой традиционной клетке - шотландке или барбери. На куполах зонтов Zest вы встретите актуальные яркие геометрические мотивы, сдержанные флористические композиции, кокетливые рисунки и молодежные “фишки”. А детские модели со взрывом цвета и забавными персонажами точно понравятся малышам своей привлекательностью, а родителям - надежностью и безопасностью механизма сложения.

Загляните в интернет-магазин trade-city.ua/ - здесь ожидают вашего выбора более 500 зонтов Зест! Такой выбор вам мало кто предложит. И цен таких еще нужно поискать.

Скорее выбирайте себе надежный, красивый зонтик и забудьте обо всех неудобствах, связанных с дождями.