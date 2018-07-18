Зоопарки и парки - за городской счет, ремонт теплосетей - в долг: онлайн-конференция мэра Харькова

Дороги, общественный транспорт и состояние коммунальной сферы. Именно такие темы чаще всего харьковчане поднимали во время онлайн конференции мэра Харькова.

Впрочем, подавляющее большинство из них воспользовались возможностью оставить индивидуальную коммунальную заявку о ремонте крыши или подъезда. Но мэр комментировать их не спешил, только пообещал, что в течение 10 дней все получат ответы в приват.

А вот что касается ремонта дорог, точнее, претензий горожан, о том, что из года в год ремонтируются одни и те же участки, в то время как другие годами не видят ремонта, мэр заявил, что все делается в соответствии с заявками самих горожан. И еще, конечно, ради улучшения траффика. Видимо именно ради того траффика году в Харькове снова ремонтировали Белгородское шоссе и проспект Науки, возле гостиницы Националь, где проживает мэр.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

По проспекту Науки, бывшему проспекту Ленина, был переложен верхний слой, чтобы сохранить максимум проезжаемости, и не потерять эту дорогу, потому что делали ее на 35-летие Харькова, и свой срок она прошла и стала крошиться.

Рекордное количество вопросов набрала тема трамвайных дрифтов и состояния общественного транспорта. Кернес прокомментировал неудачный старт проекта Е-тикет, заявив, что его саботируют сами кондукторы. Но уже с первого сентября пообещал подключение к системе метрополитена.

Также отметил, что в этом году цены на проезд в городском электротранспорте повышаться не будут, так как повышать можно только раз в год.

А вот в следующем - вполне вероятно, объяснение традиционное - растут расходы на зарплату и электроэнергию, отметил мэр. При этом открывать доходы метро от рекламы и торговли в переходах не стал. В случае, качества услуг перевозки, отметил, что за деньги Мирового банка планируется закупить 120 новых троллейбусов, тогда как трамваи лучше не покупать новые, а ремонтировать.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Один ремонт трамваев гораздо дешевле, чем закупить новые трамваи. Но дело в том, что наши рельсы не в том хорошем состоянии, мы видим постоянные дрифты, съезды трамваев с рельс, поэтому мы ремонтируем в первую очередь трамвайное полотно, уже потрачено достаточно много денег, до 500 тысяч гривен выделено.

При этом мэр снова проигнорировал то, что были открыты уголовные производства по фактам закупок в этой сфере по завышенным ценам, а сами тендеры постоянно попадают в зону внимания общественных антикоррупционеров как имеющие признаки коррупции.

Как и парки, на реконструкцию которых в Харькове не устают тратить немалые средства. Так, мэр Харькова объявил, что в ближайшее время на обновление ждут скверы Стрелка, Победы, Зеленый Гай. Сад Шевченко обещают открыть уже ко Дню города, а Зоопарк - до 2020 года. При этом потраченных почти 2 миллиардов будет мало - в Кабмине лежит новая цифра на утверждение, заявил мэр.

А вот на теплосети, в отличие от зверинца, своих средств в Харькове нет. На ремонт аварийной магистрали, которая несколько раз прорывала прошлой зимой, оставив сотни харьковчан без тепла, Кернес также пообещал деньги занимать.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

В этом году Мировой банк выделяет нам 4 миллиона долларов, это 100 миллионов гривен на приобретение труб, это 700-ку, за счет нее мы поменяем полностью магистраль, которая прорвала зимой несколько раз и несколько раз нам пришлось предупреждать харьковчан, о том, что не будет тепла

Отвечал на вопросы Кернес часа полтора. И пообещал повторить опыт онлайн конференции. Потому встреч с журналистами в реальном времени, если речь не идет о представителях подконтрольных и дружественных каналов, мэр Харькова последнее время избегает. Впрочем, выборочная практика была применена и во время проведения онлайн пресс-конференции. Харьковчане отправили более 2500 вопросов, и самые неудобные, например, от активистов Аникоррупционного центра о финансовой деятельности горсовета, так и не озвучили.

Команда мэра отметила, что основные ответы прозвучали - а все другие вопросы или повторяются, или касаются индивидуальных просьб.