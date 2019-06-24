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24 июня 2019 г. 19:56
Источник: ТСН.ua
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Зураб Аласания уволился с должности председателя правления Суспильного.

Об этом он сообщил 24 июня в фейсбук.

"Это не означает, что мы "сдаем позиции". Это означает, что мы придерживаемся закона. То есть: решение суда вступит в силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или если будет подана апелляция – со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение НР является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - пояснил он.

По его словам, было два варианта развития событий. Первый: Наблюдательный Совет мог бы признать свою ошибку, отменив свое решение до официального вступления в силу решения суда. Второй: Аласания "мог бы примерить на себя "клетчатый плед".

"Первый вариант - это не про НС. Второй - это не про меня", - отметил он.

Аласания добавил, что пока председателем правления Суспильного вещания является Николай Чернотицкий, который ранее отвечал за филиалы Суспильного.

Сам Аласания будет работать в компании на позиции эксперта правления, пока решение суда не вступит в силу.

 

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