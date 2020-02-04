"Звезное небо" в центре города могут оставить и включать по выходным

04 февраля 2020 г. 16:20
Источник: Kharkiv Today
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Два "звездных неба" пока будут включать по выходным. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.   

"Пока работает по выходным. Оно энергосберегающее и недорогое в обслуживании. Изначально  задумывалось, как элемент новогоднего украшения города. Сейчас ищем оптимальный вариант оставить или снять. Все склоняются к тому, что, скорее всего, оно останется. Окончательного решения еще нет", — пояснил Сидоренко.

"Звездное небо" на улицах Пушкинской и Сумской начали "зажигать" по вечерам еще 18 декабря. Пользователи соцсетей сообщали 20 января, что "звездное небо" на Пушкинской перестало гореть, а в пятницу, 31 января, его снова "зажгли".

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