100 миллионов залога - Дубневичу избрали меру пресечения

02 ноября 2019 г. 19:22
Источник: РБК-Украина
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Высший антикоррупционный суд принял меру пресечения нардепу Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении государственных средств в размере 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд выбрал для Дубневича меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен.

"Суд постановил отклонить ходатайство генерального прокурора Рябошапки про применение меры пресечения в виде содержания под стражей и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен", - сказала судья.

Отметим, Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа Ярослава Дубневича. В зале Дубневичу объявили о подозрении.

Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа. Депутаты также проголосовали за задержание (поддержал 241 парламентарий) и арест Дубневича (229 нардепов "за").

17 октября Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".

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