12 моряков, которые более года находились на судне в Греции, возвращаются в Украину

27 июля 2018 г. 15:08
Источник: Новое Время
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В Украину из Греции возвращаются 12 украинских моряков, которые 14 месяцев находились на судне Mekong Spirit.

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал,  что по результатам системных мероприятий министерства и посольства Украины в Греции 23 июля совет судей Греции дал разрешение 12 членам экипажа судна Mekong Spirit вернуться в Украину.

"Сегодня в 09:30 украинские моряки, которые 14 месяцев находились на судне, возвращаются в Украину (рейс Афины - Стамбул - Одесса). Пять украинских членов экипажа указанного судна остаются в Греции в связи с проведением следственных действий", - отметил он.

По его словам, работа по возврату пяти моряков, которые остаются в Греции, продолжается.

Напомним, контейнеровоз Mekong Spirit был задержан греческой полицией 25 мая 2017 года по подозрению в перевозке товаров военного назначения. Членами его экипажа являются 17 граждан Украины, в том числе капитан.

 

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