1300 иностранцам запретили въезд в Украину за посещение Крыма

Более 1300 иностранным гражданам запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированной территории Крыма в нарушение законодательства.

Об этом сообщается в фейсбуке Госпогранслужбы.

В числе тех, кому запрещен въезд, почти сотня артистов и деятелей культуры.

Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 800 человек, которые, возможно, въезжали в Крым через Россию.

Напомним, иностранцы могут законно въехать в Крым только с территории Украины, получив специальное разрешение от Государственной миграционной службы.