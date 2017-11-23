1300 иностранцам запретили въезд в Украину за посещение Крыма

Более 1300 иностранным гражданам запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированной территории Крыма в нарушение законодательства.
Об этом сообщается в фейсбуке Госпогранслужбы.
В числе тех, кому запрещен въезд, почти сотня артистов и деятелей культуры.
Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 800 человек, которые, возможно, въезжали в Крым через Россию.
Напомним, иностранцы могут законно въехать в Крым только с территории Украины, получив специальное разрешение от Государственной миграционной службы.