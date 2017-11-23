1300 иностранцам запретили въезд в Украину за посещение Крыма

23 ноября 2017 г. 11:27
Источник: Левый берег
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Более 1300 иностранным гражданам запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированной территории Крыма в нарушение законодательства.

Об этом сообщается в фейсбуке Госпогранслужбы.

В числе тех, кому запрещен въезд, почти сотня артистов и деятелей культуры.

Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 800 человек, которые, возможно, въезжали в Крым через Россию.

Напомним, иностранцы могут законно въехать в Крым только с территории Украины, получив специальное разрешение от Государственной миграционной службы.

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