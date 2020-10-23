Два дня до выборов: готовы ли харьковские избирательные комиссии

Каким образом голосовать на местных выборах 2020, законотворцы решали до последнего. В результате бюллетени и правила голосования были утверждены лишь за сто дней до дня волеизъявления, поэтому разобраться, кому и как выбирать, оказалось непросто.

Юлия Биденко, политолог, Виборча Рада UA

Згідно соціологічних досліджень, близько 50% в принципі не розуміють, за якою системою вони будуть обирати собі представників, також біля 40% українців в цілому, більше на півдні й на сході цей відсоток вищий, не дуже розуміють, коли відбудуться вибори, тому зараз інтенсифікувалась інформаційна кампанія.

На руки избиратели получат 4 бюллетеня. Если с выборами мэра все достаточно просто - надо проставить галочку за выбранную персону, то с другими сложнее.

Во-первых, кроме списков в облсовет и горсовет, горожане будут избирать и членов совета Харьковского района. Ранее этот райсовет выбирали жители Мерефы, Песочина и других городов-спутников. Связано появление нового документа с реформой децентрализации и тем, что при расширении районов в них вошли и города областного значения. При этом полномочия депутатов Харьковского райсовета не до конца сформированы, и чем они будут заниматься, непонятно даже самим кандидатам.

В бюллетенях городского и областного советов в так называемых депутатских списках будет две колонки. Сначала слева надо будет поставить галочку за выбранную партию, потом справа выбрать из списка кандидатов именно этой партии понравившегося кандидата и вписать его номер в окошко рядом с галочкой за партию. Выбирать можно только кандидатов выбранной партии.

Николай Зинченко, ОО «Опора»

Діюче законодавства та роз"яснення від ЦВК досить багато зробили для того, щоб виборці, які не розберуться з цими цифрами, їхні бюлетні не були зіпсовані, а хоча б їх голос зарахувався за якусь конкретну партію. Тем більше цифру можна бути вписувати не лише по трафарету, а й від руки, головне, щоб вона була зрозумілою, й стояла навпроти однієї партії

Еще сложнее будет с подсчетом голосов. Если по мэру все будет просто, главный вопрос – наберет ли победитель более 50% или нет, и будет ли второй тур, то в советы пройдут только политсилы, которые наберут 5%. Далее мандаты будут распределяться по достаточно запутанной схеме.

Светлана Егорова, председатель УИК 631142

Дуже складні бюлетені, дуже складний буде підрахунок, надіємось, що все буде без порушень, але на сьогодні у нас немає інформації, лише з прошлого досвіду.

В комиссиях говорят, подсчет настолько сложный, то считать они будут как минимум до утра. Затем часть бюллетеней они должны везти в районные ТИК, часть - в областные и городские, где своевременно должны принять документы и обработать протоколы. Например, в городской ТИК 18 членов комиссии будут ждать более 600 пакетов из местных УИК.

Ольга Мозговая, председатель городской ТИК

Мы сейчас обдумываем, продумываем, как разместить здесь людей, как принять, как наладить логистику, по ГК, чтобы как можно было меньше пересечения потоков

Эксперты и наблюдатели уже прогнозируют, что без судов при такой системе подсчетов не обойдется, но за две недели ЦИК должна объявить результаты выборов. После этого в течение месяца должна быть созвана сессия, где депутаты и мэр должны лично принести присягу.

Николай Зинченко, ОО «Опора»

Буде місяц на проведення першої сесії та присяги, час лимітований, але він є.

Теоретически, говорят эксперты, созыв первой сессии можно отсрочить еще на некоторый срок при наличии медицинских справок о состоянии кандидата, но не до бесконечности. А если мэр не примет присягу лично, то он не наберет полномочий, и нужно будет назначать новые выборы.