25 сентября состоится встреча Зеленского и Трампа

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21 сентября 2019 г. 18:45
Источник: УНИАН
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Об этом сообщил представитель Белого дома, сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что Зеленский и Трамп обсудят, в частности, процесс урегулирования войны на Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в сферах энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытками Китая «завладеть интеллектуальной собственностью Украины», отметили в Белом доме без уточнения деталей.

В Белом доме также анонсировали, что Трамп «призовет все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее стало известно, что 23-26 сентября Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Также в Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран.

19 сентября издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН.
 

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