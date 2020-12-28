30 декабря состоится внеочередная сессия Харьковского горсовета

30 декабря состоится внеочередная сессия Харьковского городского совета.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

В проекте повестки дня - 21 вопрос и «Разное».

В частности, первым значится вопрос об увековечивании памяти городского головы Геннадия Кернеса.

Кроме того, на сессию планируется вынести регламент горсовета, положения о постоянных комиссиях и помощнике-консультанте депутатов, изменения в бюджет и ряд программ и т.д.