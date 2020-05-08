9 Мая на балконах - акция памяти или работа на электорат? Политологи рассказали, как политики используют День Победы

Из-за пандемии и карантина в Харькове отменили все официальные массовые мероприятия ко Дню Победы, но мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к харьковчанам с призывом выставить на собственных балконах портреты родственников, воевавших во Второй Мировой, в рамках акции "Бессмертный полк».

Этот призыв вызвал резкую критику и неприятие со стороны проевропейской и националистической части горожан, так как акция "Бессмертный полк" - известный идеологический бренд Кремля.

Шествие с портретами ветеранов используется Россией и ее сателлитами на демонстрациях в годовщину капитуляции нацистской Германии уже около десяти лет. И несмотря на то, что с этими демонстрациями связано немало скандалов, таких, например, как выброшенные в урны портреты после завершения этого шествия, из года в год Кремлем эта акция используется для того, чтобы маркировать и сплотить свой электорат идеологически, говорят политологи.

Но при этом эксперты уверены, харьковский «Бессмертный полк» не транслирует кремлевскую вражду, в Харькове это скорее своеобразная франшиза, которую местные политики используют в своих интересах.

Игорь Полищук, политолог

Я думаю, наши политики, они прагматически настроены, потому они в очередной раз используют эту дату, пытаясь напомнить о себе, мобилизовать свой электорат, который сужается.

Руслан Зерницкий, политолог

На мою думку, Кернес не виконує вказівки Кремля, це його особиста ініціатива. Він так працює з електоратом, намагається його мобілізувати, працює з електоратом, мобілізує його к виборам, а вибори у нас досить скоро, й срава в тому, що частина харків’ян, частина українців дуже добре відносяться до цього дня, й справа тут не в ідеологічній підоплеці, а в тому, що українці просто звикли

Политологи напоминают, что электорат Кернеса на выборах – это, прежде всего, электорат эпохи Партии регионов. Дети войны и дети детей войны, которым еще дорогие советские символы. Отсюда заезженная символика и листовки в советском стиле, которые уже разбрасывают в подъездах. Эта ставка должна сыграть на выборах - хотя бы потому, что со стороны государственной политики ей ничего не противопоставляется.

А радикальные националистические лидеры не пытаются достучаться до этих людей.

С другой стороны, в том числе в силу возраста, этот слой электората уменьшается. Если еще 5 лет назад социология показывала, что именно 9 мая 58% жителей Украины считают Днем Победы, то сейчас большинство - 39% - и 8 мая и 9 мая все равно считают важными и памятными

Юлия Биденко, политолог

В Україні відбувається трансформація політичної думки, але через брак державної політики та політики історичної пам’яті дуже часто вшанування цих дат віддається на відкуп місцевого самоврядування, й це цілком логічно, що популярні в регіоні сили використовують ці дати, щоб мобілізувати свій електорат.

По мнению экспертов, пандемия не даст ни России, ни местным политикам использовать 9 мая и 75-летие Победы по полной. Но это не значит, что до дня местных выборов тема исторической памяти, как например, переименование проспекта Григоренко-Жукова, не будет разыгрываться. Так как это самый легкий способ сплотить своих избирателей. И легкий - при отсутствии идеологической государственной позиции.