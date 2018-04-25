Адвоката Сущенко и Савченко лишили адвокатского статуса

25 апреля 2018 г. 15:21
Источник: 112.UA
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Российского адвоката Марка Фейгина лишили адвокатского статуса.

Об этом сам Фейгин написал на своей странице в Facebook.

"Только что адвокатская палата города Москвы лишила меня статуса адвоката!" – написал Фейгин.

Ранее в интервью Радио Свобода Фейгин прогнозировал такое развитие событий.

По его словам, речь идет о дисциплинарном деле по представлению Министерства юстиции России.

"Я написал три твита. Одно из сообщений содержит ненормативную лексику, ругательства. Не буду лукавить - иногда я ругаюсь. Одна из заявителей представляет интересы прокремлевского блогера Анатолия Шария", - отмечал Фейгин.

Сам Шарий неоднократно отрицал, что работает на Кремль.

Напомним, в сентябре прошлого года Марк Фейгин заявил о том, что в Нидерландах на блогера Анатолия Шария якобы заведено дело с обвинениями в педофилии, и его расследуют в городе Алкмар, куда адвокат предложил явиться блогеру для прохождения полиграфа.

Позже выяснилось, что в участке вовсе не знают о якобы запланированном визите Шария и полиграфа в участке нет.

Позже оказалось, что детектив, ранее занимавшийся делом, уже не работает в отделении, а само заявление на Шария датировано 2013 годом. Немного позднее Шарий подал на адвоката в суд. В конце октября 2017 года Анатолий Шарий выиграл суд у Фейгина в деле о защите репутации. Отмечалось, что доказательства стороны Фейгина суд счел недостаточными. Кроме того, Шарий заявлял, что в суд не явился никто из поддержки Марка Фейгина.

Российский адвокат Марк Фейгин сейчас защищает в суде украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в СИЗО Москвы.

В 2015-2016 годах Фейгин защищал народного депутата Надежду Савченко.

В прошлом Фейгин занимался оппозиционной деятельностью.

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