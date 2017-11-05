Адвокаты Манафорта объяснили, почему у него было три паспорта и чужой телефон

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт объяснил на досудебном заседании, почему путешествовал с мобильным телефоном, зарегистрированным на чужое имя, и наличие трех паспортов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Адвокаты Манафорта заявили, что Манафорт путешествовал в Китай и в другие страны с телефоном, зарегистрированным на псевдоним - имя его брата, - потому что хотел сохранить конфиденциальность, работая в качестве политического консультанта для высокопоставленных клиентов.

"Для многих граждан США, которые выезжают за границу по делам и на отдых, широко распространена практика защиты от возможных взломов и конфискации их электронных устройств и данных", - дали письменные объяснения в федеральный суд адвокаты Манафорта.

Они добавили, что у Манафорта был один паспорт для поездок, а второй – для "предоставления с заявлениями на получение визы в некоторые зарубежные страны".

По словам его адвокатов Кевина Даунинга и Томаса Ценле, он потерял первый паспорт и получил третий, прежде чем найти оригинал спустя несколько месяцев, о чем сообщил в Государственный департамент.

Прокуроры считают, что телефон и несколько паспортов свидетельствуют о том, что Манафорт может бежать из США.

Напомним, 30 октября американские власти предъявили Манафорту обвинения сразу по 12 статьям. В частности, среди них фигурирует "заговор против интересов государства". Часть обвинений основывается на его сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Позже в отношении Манафорта и его соратника Рика Гейтса суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все обвинения правоохранительных органов против Манафорта не имеют никакого отношения к периоду работы последнего во главе штаба республиканцев.

Согласно имеющейся информации, Манафорт в течение последних десяти лет получил от приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски около $60 млн. Это сотрудничество началось в 2007 году, когда они представляли российские интересы в Грузии.

Кроме того, с 2012 по 2014 год Манафорт был консультантом Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича, за что, по данным СМИ, он получал теневые выплаты.