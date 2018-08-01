Адвокаты Януковича снова сорвали дебаты

01 августа 2018 г. 13:45
Источник: Левый берег
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Адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виктор Овсянников, назначенный ему центром бесплатной правовой помощи, а также новый платный адвокат Александр Байдик сорвали дебаты, которые должны были начаться в Оболонском районном суде Киева.

Овсянников пришел на заседание в среду, 1 августа, и стал требовать достаточного количества времени для ознакомления с материалами дела. Адвокат сказал, что следил за процессом по телевидению, но абсолютно не знаком с материалам уголовного производства.

Прокурор все это время читал позицию обвинения, а суд никак не реагировал на заявления адвоката.

Тогда оба адвоката просто ушли с заседания, а суд был вынужден объявить перерыв до 14:00.

"Центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи будет проинформирован о том, что защитник, назначенный за счет государства, без разрешения суда покинул зал судебного заседания. Суд обратится с просьбой или обеспечить его прибытие на судебное заседание, или выполнить решение суда и назначить защитника, который будет руководствоваться нормами закона и защищать Виктора Федоровича Януковича, а не устраивать то, что мы видели", - заявил судья Владислав Девятко.

Напомним, 31 июля Оболонский районный суд Киева назначил бывшему президенту Виктору Януковичу государственного защитника в связи с отказом его адвокатов участвовать в дебатах. Такое решение принято судом в связи с самоустранением четырех адвокатов экс-президента от участия в дебатах.

17 июля Оболонский районный суд Киева отменил допрос свидетелей и заявил, что переходит к судебным дебатам по делу Януковича, обвиняемого в госизмене.

 

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