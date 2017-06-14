Аэропорт Дубая станет первой безбарьерной авиагаванью в мире

В его терминалах установят биометрические тоннели, которые будут сканировать лица прибывающих пассажиров.

Дубайский международный аэропорт станет первым в мире "безбарьерным" авиатерминалом: в нем будут установлены инновационные системы распознавания лиц, которые полностью устранят очереди на паспортный контроль, сообщают "Русские Эмираты".

Компания "Аэропорты Дубая", управляющая воздушными гаванями эмирата, сообщила, что Генеральный директорат по вопросам резидентства и международным делам, подписал соглашение с британским старт-апом ObjectTech, который установит в терминалах биометрические тоннели, которые будут сканировать лица пассажиров, когда они, прибыв в терминал, отправляются получать багаж.

Компания ObjectTech сообщила, что создаст первую в мире "границу без барьеров", в которой будут совмещены технологии снятия биометрических данных и преимущества блокчейн.

Предполагается, что пассажиры, прибывающие в терминал, смогут отправляться напрямую получать багаж, минуя паспортный контроль, и смогут отметиться о прибытии в страну на ходу, используя оцифрованный паспорт, в котором содержатся данные об отпечатках пальцев и фото сетчатки глаза. Сканирование лиц будет выполняться при помощи технологии LIDAR, которую сегодня используют беспилотные автомобили Google.

На прошлой неделе директорат сообщил о запуске нового проекта "умный кошелек", который позволяет использовать смартфоны вместо паспортов при отправлении и прибытии в Терминал 3 Дубайского международного аэропорта.