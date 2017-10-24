Акции протестов в Киеве финансируются заграницей, - Луценко

24 октября 2017 г. 16:49
Источник: 112.ua
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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что акции протеста в центре Киева финансируют граждане Грузии, а средства на это завозятся в Украину на частных самолетах. Об этом генпрокурор сказал в ходе общения с журналистами в Киеве, трансляцию вел телеканал "112 Украина". Также генпрокурор отметил, что часть протестующих получают деньги за участие в акциях.

"По моей информации, эти люди закупают оружие, и Нацполиция задержала людей из окружения организаторов этой узкой группы экстремистов при закупке оружия, в сам день митингов мы обнаружили две точки хранения оружия в центре Киева, мы имеем основания говорить об оплате некоторых участников митинга. Мы также знаем, что эти средства привозились в Украину на частных самолетах гражданами Грузии, которые перед этим посещали Западную Европу", - сказал Юрий Луценко.

"Мы также имеем другую информацию о финансировании. В свое время я предъявлю эти доказательства, соответствующие подозрения соответствующим деятелям", - сказал Луценко. Глава ГПУ добавил, что Саакашвили опирается на "узкий круг экстремистов", в том числе грузинского происхождения, которых он пытался легализовать в Украине еще во время руководства Одесской ОГА. По данным Луценко, часть из них работали у Саакашвили водителями, охранниками и помощниками, других трудоустроили на Одесскую таможню. 

Напомним, 17 октября возле здания Верховной Рады несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы.

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