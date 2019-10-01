Акция протеста против подписания "формулы Штайнмайера": в Харькове возле облуправления СБУ зажгли файеры

Сегодня около десяти часов вечера в Харькове возле областного управления СБУ собрались представители нескольких партий и общественных организаций.

Люди протестовали против подписания в Минске "формулы Штайнмайера".

На протест пришли около трех десятков людей. Они требовали не допустить сдачи украинских территорий, обнародования документа целиком и открытия уголовного производства против представителей Украины, которые подписали этот документ.

Обращение с требованиями передали в областное управление Службы безопасности Украины.

Также протестующие сообщили, что на 14 октября планируют Всеукраинскую акцию протеста.