 

Акция протеста против подписания "формулы Штайнмайера": в Харькове возле облуправления СБУ зажгли файеры

01 октября 2019 г. 22:50
Автор: Юлия Губская
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Сегодня около десяти часов вечера в Харькове возле областного управления СБУ собрались представители нескольких партий и общественных организаций.

Люди протестовали против подписания в Минске "формулы Штайнмайера".

На протест пришли около трех десятков людей. Они требовали не допустить сдачи украинских территорий, обнародования документа целиком и открытия уголовного производства против представителей Украины, которые подписали этот документ.

Обращение с требованиями передали в областное управление Службы безопасности Украины.

Также протестующие сообщили, что на 14 октября планируют Всеукраинскую акцию протеста.

 

Видео: 

Акция протеста под СБУ в Харькове 1.10.2019

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