Активисты назвали имена нардепов-кнопкодавов октября

7 нардепов кнопкодавили 14 раз во время голосований Верховной Рады в октябре. Это зафиксировал Общественное движение ЧЕСТНО.

В большинстве случаев не за себя голосовали депутаты коалиции, среди них по шесть фактов “кнопкодавства” на счета депутатов БПП и “Народного фронта”.

Вот полный список депутатов-кнопкодавов:

1. Андрей Шинькович ("Блок Петра Порошенко") - четыре раза

2. Андрей Иванчук ("Народный фронт") - трижды

3. Александр Ливик ("Блок Петра Порошенко") - дважды

4. Федор Бендюженко ("Народный фронт") - дважды

5. Ирина Ефремова ("Народный фронт")

6. Сергей Дунаев ("Оппозиционный блок")

7. Андрей Лозовой ("Радикальная партия Ляшко")

Больше других — четыре раза — в октябре голосовал вместо коллег депутат от пропрезидентской фракции Андрей Шинькович. Этот нардеп является чемпионом “кнопкодавства” в ВРУ — за всю каденцию Общественное движение ЧЕСТНО зафиксировал 18 случаев неличного голосования с его стороны