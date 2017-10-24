Активисты назвали имена нардепов-кнопкодавов октября

24 октября 2017 г. 16:15
Источник: УНИАН
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7 нардепов кнопкодавили 14 раз во время голосований Верховной Рады в октябре. Это зафиксировал Общественное движение ЧЕСТНО.

В большинстве случаев не за себя голосовали депутаты коалиции, среди них по шесть фактов “кнопкодавства” на счета депутатов БПП и “Народного фронта”.

Вот полный список депутатов-кнопкодавов:

1. Андрей Шинькович ("Блок Петра Порошенко") - четыре раза
2. Андрей Иванчук ("Народный фронт") - трижды
3. Александр Ливик ("Блок Петра Порошенко") - дважды
4. Федор Бендюженко ("Народный фронт") - дважды
5. Ирина Ефремова ("Народный фронт")
6. Сергей Дунаев ("Оппозиционный блок")
7. Андрей Лозовой ("Радикальная партия Ляшко")

Больше других — четыре раза — в октябре голосовал вместо коллег депутат от пропрезидентской фракции Андрей Шинькович. Этот нардеп является чемпионом “кнопкодавства” в ВРУ — за всю каденцию Общественное движение ЧЕСТНО зафиксировал 18 случаев неличного голосования с его стороны

 

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