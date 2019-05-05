Активисты потребовали отставки Саломе Зурабишвили

05 мая 2019 г. 16:26
Источник: 112.ua

Около 40 человек приняли участие в акции протеста в Тбилиси после заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили об отказе размещать военную базу США в стране. Участники акции заявили о необходимости отстранить Зурабишвили от должности. 

Как сообщается, участники акции протеста собрались перед зданием администрации президента Грузии. Акцию организовало общественное движение "Россия - оккупант".

Участники акции подняли в символическом жесте красные карточки в знак протеста против ряда заявлений Зурабишвили, которые, по их мнению, повторяют позицию официальной Москвы, в том числе заявления президента Грузии об отказе размещать в стране военную базу США.

Напомним, президентские выборы в Грузии состоялись 28 октября 2018 года. 16 декабря Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии. 

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