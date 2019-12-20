Александр Фельдман: 1 выполненное обещание за год – это все, что нужно знать о Кернесе

20 декабря 2019 г. 14:30
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Народный депутат Украины Александр Фельдман прокомментировал предпоследнее место Кернеса в рейтинге мэров.

«1 выполненное обещание за год – все, что нужно знать об эффективности мэра Кернеса и доверии его делам, - написал политик на своей странице в ФБ. - Харьков не зря негласно является интеллектуальной столицей Украины. Харьковчане уже давно поняли, что кроме холодных батарей и откровенного хамства в адрес своих подчиненных и не только - от градоначальника ждать больше нечего».

Политик считает, что подтверждение этому - итоги парламентских выборов, на которых местные жители не поддержали ни одного кандидата в народные депутаты, которого представлял Кернес.

«Одни из самых высоких тарифов на коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте, к слову, качество и тех, и других оставляют желать лучшего, гейзеры горячей воды из-под земли и полное ее отсутствие в кранах, заложенные банку под кредит на реконструкцию парка Горького здания, одно из которых - здание исполкома Харьковского городского совета (!!!), сотни убыточных КП и десятки миллионов из карманов горожан на домики дедушки мороза – список «дел» Кернеса можно продолжать вечно. Уверен, что вскоре все они станут уголовными», - отметил нардеп.

Напомним, что согласно рейтингу аналитического портала «Слово и дело» Харьковский городской голова Геннадий Кернес занял предпоследнее место по количеству выполненных за год обещаний. По данным СМИ мэр сдержал только одно обещание горожанам: восстановил поваленный бюст маршалу Жукову.
 

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