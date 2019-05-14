Александр Фельдман - о будущих парламентских выборах: «Это не театр Карабаса Барабаса»

Народный депутат Украины Александр Фельдман прокомментировал предстоящие осенью этого года парламентские выборы на мажоритарном округе №174 (Холодногорский и Новобаварский районы Харькова), от которого он уже пять раз избирался депутатом Верховной Рады.

"Я – за честную конкуренцию. Конкуренцию реальных дел и проектов, сделанных самостоятельно, а не за бюджетные средства. Встречи во дворах – это хорошо, постановочные сюжеты на одном из местных каналов – замечательно. Чтобы критиковать меня по написанному в известном кабинете тексту много ума не надо, да и смелости тоже. То, что я делаю, нравится не всем. Всегда готов к конструктивной критике и честному прямому диалогу. Я никогда ни за чьей спиной не прятался и не прячусь", - подчеркнул он.

Комментируя реплику журналиста «Вас решили не пускать на выборы в Верховную Раду. На Ваш округ уже «назначили» другого кандидата, которого активно лоббируют местные чиновники и мэр…», политик отметил, что местные власти уже давно пытаются продвигать на округе своего ставленника и это элементарная трата бюджетных средств под удобного и "ручного" кандидата.

" Выборы – это не театр Карабаса Барабаса. Все эти "не пущать" на меня никак не действуют. Относительно «назначения» другого кандидата скажу следующее: то, что вы называете лоббизмом, заключается в элементарной трате бюджетных средств под своего кандидата – удобного, ручного. На его месте мог оказаться любой, даже телеграфный столб. Достаточно сфотографировать его рядом с мэром – и кажется, что дело сделано, успех обеспечен. Но это далеко не так", - подчеркнул Александр Фельдман.

Отметим, что на парламентских выборах 2014 года Александр Фельдман на мажоритарном округе №174 набрал 64,94% голосов избирателей, что стало рекордным показателем поддержки горожан для Харькова и области.

Напомним также, что только в 2018 году благодаря обращениям Александра Фельдмана было выделено 10 миллионов гривен на капитальный ремонт школ, детских садов и внешкольных учреждений Холодногорского и Новобаварского районов Харькова, а в 2017 году при содействии Александра Фельдмана из госбюджета для учреждений образования и объектов культуры этих районов города были выделены 25 млн.грн.