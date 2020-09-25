Александр Фельдман подал документы для регистрации кандидатом на должность харьковского городского головы

Накануне подал документы для регистрации кандидатом на должность харьковского городского головы народный депутат Украины Александр Фельдман. Его кандидатура выдвинута партией «Оппозиционная платформа за жизнь».

Александр Фельдман подчеркнул, что он уверен в победе и нацелен на то, чтобы вместе со своей командой и со всеми харьковчанами сделать Харьков действительно комфортным для жизни людей.

Александр Фельдман, народный депутат, претендент на должность городского головы Харькова

Хочу изменить кардинально, чтобы в Харькове каждый человек понимал, как и куда идут его деньги, чтобы он понимал, что он платит налоги и эти налоги работают на него. Я хочу, чтобы каждый человек чувствовал уважение, внимание и не чувствовал себя изгоем.

Александр Фельдман - депутат шести созывов. Родился и живет в Харькове. Он автор более 100 законопроектов правозащитной, социальной и экологической направленности. Среди самых известных из них – законопроекты о финансировании социальных услуг детям-сиротам по принципу "деньги ходят за ребенком", о защите животных от жестокого обращения, о защите прав потребителей, о социальных предприятия.

Основатель Национальной сети Экопарк Украины, основатель Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии.