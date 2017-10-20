Александр Фельдман стал членом правления организации «Религии за мир»

Народный депутат Украины, основатель Киевского международного межконфессионального форума Александр Фельдман избран членом правления влиятельной международной организации «Религии за мир».



Соответствующее решение было принято на форуме международной организации «Религии за мир», который проходил 18-19 октября в Риме (Италия).



«Главный вопрос, который обсуждали представители организации во время форума - как остановить насилие, как сделать мир лучше. И снова сходились в одном - путь к миру, это толерантность и терпимость», - рассказал Александр Фельдман.



По его мнению, именно религия может и должна стать инструментом для построения лучшего общества. «Никакая религия не может быть призывом к насилию, никакие акты насилия не могут быть совершены во имя любой из религий», - эта мысль звучала в выступлениях всех участников, независимо от континента и вероисповедания, на ней акцентировал внимание и Папа Римский Франциск во время встречи с участниками форума», - рассказывает народный депутат.



По его словам, в Риме также обсуждалась возможность проведения съезда организации «Религии за мир» в Украине.



«Вопрос мира и межрелигиозного диалога - актуальный для Украины сегодня. Я убежден, что консолидация религий, существующих в нашей стране, это то, что может объединить страну, гарантировать национальное единство», - считает политик.



Александр Фельдман также представил в ходе форума украинский проект Музея религий, создание которого запланировано в Харькове на территории Фельдман Экопарк.



Напомним, «Религии за мир» («Religions for Peace») - влиятельная международная религиозная пацифистская организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Имеет консультативный статус при ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Экономическом и социальном совете при ООН.



Организация объединяет религиозных деятелей из 92 стран мира.



Генеральный секретарь организации - Уильям Вендли.



Основатель Киевского международного межконфессионального форума Александр Фельдман - представитель Украины в организации «Религии за мир».



Организация «Религии за мир» является соучредителем Киевского международного межконфессионального форума.