Американским журналистам хотят запретить посещать Госдуму РФ

Госдума России примет постановление о запрете посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ в ответ на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.

Об этом заявила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова, сообщают "РИА Новости".

Ожмдается, что 4 декабря этот проект рассмотрит комитет, а 5-го - Совет Госдумы. А уже 6 декабря проект внесут на рассмотрение нижней палаты.

Аналогичную меру депутаты порекомендуют принять и законодательным собраниям регионов.

Напомним, в обнародованном в январе отчете американских спецслужб говорилось, что Россия вмешалась в выборы президента США 2016 года. Отдельно в этом отчете упомянут телеканал RT, который специалисты считают "главным инструментом международной пропаганды Кремля".

Недавно Минюст США потребовал от российской телекомпании RT (ранее Russia Today) зарегистрировать ее американское отделение как "иностранного агента". Позже стало известно, что журналистов RT лишили аккредитации при Конгрессе США. В России в ответ приняли закон, позволяющий наделять аналогичным статусом СМИ, получающие финансирование из-за рубежа. Госдума одобрила соответствующие поправки 15 ноября, а 29 ноября их уже подписал президент РФ Владимир Путин. Принимать решения о внесении СМИ в реестр иностранных агентов будет Минюст РФ.