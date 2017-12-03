Американский патрульный самолет провел разведку возле аннексированного Крыма

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США в субботу совершил разведывательный полет вблизи Крымского полуострова на Черном море.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168437 и позывным PS026, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов курсировал в районе к юго-западу от Севастополя.

Маршрут его полета на Черном море после вылета из Италии проходил над Грецией и Болгарией.

На текущей неделе были зафиксированы полеты американских разведчиков на юге Балтики. Так, в четверг и пятницу стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134, поднимавшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил многочасовые полеты вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области РФ.

Кроме того, 30 ноября стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk, вылетевший с авиабазы на Сицилии, осуществил более чем 12-часовой разведывательный полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей РФ.

Напомним, в минувшую субботу российский истребитель Су-30 осуществил небез