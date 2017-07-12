Антикоррупционный комитет рекомендовал на должность аудитора НАБУ четырех кандидатов

Наибольшее количество голосов получила профессор университета имени Тараса Шевченко Яновская.

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендует на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро профессора кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александру Яновскую, адвоката и профессора Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, бывшего прокурора США Марту Борщ или бывшего прокурора Испании Карлоса Кастренсану.

Соответствующее решение комитет принял по итогам собеседования с кандидатами.

По итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов - 13 - получила Яновская, остальных кандидатов поддержали по 9 членов комитета.

Кроме этих четырех кандидатур Комитет провел собеседование с бывшим детективом полиции Лондона (Скотланд-Ярд) Найджелом Брауном, которого рекомендовал "Блок Петра Порошенко" и назначение которого Рада ранее провалила, юристом и исполнительным директором Украинского Хельсинского союза Аркадием Бущенко, прокурором отдела надзора за соблюдением законов Службы безопасности Украины управления надзора в уголовном производстве Киева Евгением Дудко и пенсионером Валерием Небогой.

Кандидатура профессора кафедры международного права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Михаила Буроменского была снята с рассмотрения, поскольку он уже избран аудитором по квоте Кабинета министров.

Комитет также отказался рассматривать кандидатуру прибывшего гражданина США Фарида Попала, поскольку тот подал заявку позже установленного срока.

Собеседования с Кастренсаной и Борщ состоялись через видеоконференцсвязь.

Согласно ст. 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", ежегодно проводится независимая оценка эффективности деятельности агентства, в том числе путем случайного аудита уголовных производств. Данный аудит проводит комиссия из трех человек, которых ежегодно определяет президент, Верховная Рада и Кабмин. Пока своего представителя назначил лишь Кабмин. 21 марта Верховная Рада забраковала обоих кандидатов - Найджела Брауна и Роберта Сторча, которые были предложены ей профильным комитетом.

Неудовлетворительные результаты аудита могут стать основанием для увольнения руководства НАБУ.