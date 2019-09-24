Антикоррупционный суд начал рассмотрение "диктаторских" законов 16 января

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела против народных депутатов VII созыва Александра Ефремова, Александра Стояна и Сергея Гордиенко, обвиняемых в организации голосования за так называемые «диктаторские» законы от 16 января 2014 года.

Подготовительное заседание ВАКС по делу о принятии «диктаторских» законов началось с того, что адвокаты обвиняемых экс-председателя Партии регионов Ефремова, бывших народных депутатов Гордиенко (КПУ) и Стояна (Партия регионов) подали ходатайство о направлении дела в кассационный уголовный суд в составе Верховного суда для определения подсудности.

Защитники убеждены, что это уголовное производство не подсудно ВАКС, куда было передано недавно из Соломенского райсуда Киева, где рассматривалось в течение трех лет.

По словам адвокатов обвиняемых, Соломенский суд не имел права передавать дело в ВАКС, а по процедуре должен был направить его в Киевский апелляционный суд, а тот, в свою очередь, в Верховный суд, уголовная палата которого должна определиться с подсудностью.

Для рассмотрения этого ходатайства коллегия судей удалилась в комнату для совещаний. Ожидается, что решение будет объявлено в 13.00.

Вместе с тем прокуроры по делу отказались давать какие-либо комментарии журналистам по вопросу подсудности дела, в частности, в чем заключается коррупционная составляющая действий обвиняемых при принятии «диктаторских» законов, то есть какую материальную или другие выгоду они получили. Прокуроры отметили, что их комментарии до обнародования решения суда по существу могут стать основанием либо для их отвода, или вообще в конечном счете основанием для отмены приговора.

Обвиняемые во время обсуждения ходатайства своих адвокатов делали политические заявления. В частности, Ефремов заявил, что при президенте Петре Порошенко были приняты еще более жесткие «диктаторские» законы, а Стоян сказал, что и сейчас бы проголосовал за те законы.

Всем трем обвиняемым инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог (ст.364 и 366 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 16 января 2014 Верховная Рада VII созыва приняла так называемые «диктаторские законы», направленные на препятствование проведению мирных акций протеста, за которые на самом деле проголосовала меньшее количество депутатов, чем необходимо для принятия законов.

В 2015 году ГПУ сообщила о подозрениях в уголовном производстве по принятию «диктаторских законов» ряда народных депутатов, некоторые из них находится в розыске.

В августе 2019 года заместитель генпрокурора Юрия Луценко Сергей Кизь закрыл уголовное производство против Калетника, который также обвинялся в организации голосования за «диктаторские законы». Ефремов также является обвиняемым в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Это дело рассматривал Старобельский райсуд, но 8 июля этого года Верховный суд по ходатайству адвокатов Ефремова принял решение, согласно которому в дальнейшем его будут судить в Киеве. 18 сентября Старобельский райсуд отменил решение о содержании Ефремова под круглосуточным домашним арестом и выпустил его под личное обязательство.