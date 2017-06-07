Апелляционный суд арестовал двух фигурантов "дела налоговиков"

07 июня 2017 г. 19:20
Источник: Левый берег
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Апелляционный суд Киева изменил меры пресечения для бывшего председателя Государственной налоговой службы в Крыму Константина Циркуна и экс-начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Харьковской области Андрея Криволапова.

Циркун и Криволапов были задержаны 24 мая вместе с еще 21 бывшим налоговиком. Суд первой инстанции применил к ним меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура с этим не согласилась и подала апелляции.

Как сообщается на сайте Апелляционного суда Киева, в среду суд удовлетворил апелляции и арестовал Циркуна и Криволапова с альтернативой в виде залогов 15 млн и 4,8 млн гривен соответственно.

Напомним, из 23 бывших топ-налоговиков, которые были задержаны 24 мая, 12 остались на свободе. Вскоре, однако, сменили меру пресечения экс-начальнику луганской налоговой Александру Антипову.

Бывшим налоговикам инкриминируют участие в схеме по сбору денег с предприятий в обход госбюджета. Ущерб государству от этого оценивается в 96 миллиардов гривен.

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