Арестовали экс-президента Косово

Бывшего президента Косово Хашима Тачи арестовали и перевели в центр содержания под стражей Трибунала по Косово в Гааге.

Об этом сообщает Reuters.

Тачи обвиняют в военных преступлениях. Вчера он подал в отставку и прибыл в военный аэропорт Приштины. Экс-президента доставили самолетом в Гаагу, где он был взят под стражу специализированной палатой по Косово.

Тачи отрицает любую причастность к преступлениям. На пресс конференции в столице Косово он сказал, что считает свою отставку необходимой "для защиты целостности государства".

Тачи заявил, что сдерживает обещание и уходит в отставку после вынесения ему обвинений.

В июле он посетил первое судебное заседание в Гааге. Политик предстал перед Спецтрибуналом по расследованию военных преступлений в Косово, в совершении которых в период войны за независимость края от Сербии в 1998-1999 годах он подозревается.

В конце июня прокуратура Спецтрибунала обвинила Тачи и еще восемь представителей бывшей Освободительной армии Косово (ОАК) в совершении жестоких преступлений, в результате которых пострадали сотни косовских албанцев, сербов, цыган и представителей других национальностей, а также политических оппонентов указанных лиц.

К тому же президент Тачи и другие подозреваемые "несут уголовную ответственность за совершение около 100 убийств", утверждалось в заявлении прокуратуры. Спецтрибунал руководствуется косовским законодательством, но работают в нем международные судьи и прокуроры.

Первые обвинения против ВАК и ее руководства появились в докладе Агентства по правам человека Совета Европы в 2011 году. В отчете агентства бойцы ВАК обвинялись в совершении во время войны в Косово массовых убийств гражданских лиц сербской национальности, а также своих политических противников среди албанцев.

Президент Косово обвинения в свой адрес отвергает. По его словам, он мог совершить "политические ошибки", но не военные преступления.