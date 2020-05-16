Арестован спонсор геноцида в Руанде, которого разыскивали 25 лет

Во Франции пойман находившийся в розыске фигурант дела о геноциде в Руанде Фелисьен Кабуга. Он был задержан утром в субботу, 16 мая, в окрестностях Парижа, сообщили прокуратура и полиция Франции.

84-летний Кабуга жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем. Он является одним из главных фигурантов дела о геноциде в Международном трибунале по Руанде. Его считают финансовым спонсором геноцида народа тутси. Он - тесть бывшего министра планирования Огюстена Нгирабатваре, который в 2012 году был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Кабуга обвиняется в создании формирований "Интерахамве" - вооруженных отрядов хуту, на которые возлагается главная ответственность за истребление народа тутси в 1994 году. В отношении Фелисьена Кабуги был выдан международный ордер на арест.

Справка: Вечером 6 апреля 1994 года на подлете к Кигали был сбит самолет, на котором летели занимавшие посты президентов Руанды и Бурунди Жювеналь Хабиаримана и Сиприен Нтарьямира. Главы государств погибли. На следующий день была убита тогдашний премьер-министр Руанды Агата Увилингийимана, и военные захватили власть. Они быстро расправились с ключевыми фигурами среди тутси и умеренных хуту, которые могли бы заполнить образовавшийся правительственный вакуум. По оценке французского историка Жерара Прюнье, в первые шесть недель темпы расправ в пять раз превышали скорость убийств во время Холокоста, погибли свыше 800 тысяч человек, еще сотни тысяч бежали в соседние страны.