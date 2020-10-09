Армения готова к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, - премьер-министр Пашинян

Армения готова возобновить мирный процесс по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече глав правительств государств-участников Межправительственного Евразийского совета в Ереване.

"Мы верны принципу мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран сопредседателями минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян.

Премьер также отметил, что города и населенные пункты находятся под обстрелами, которым нанесен серьезный урон, а народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы.

При этом, по словам премьера, вооруженным силам Азербайджана не удалось достичь никаких существенных результатов.

Напомним, что 27 сентября азербайджанская сторона обстреляла населенные пункты, а также воинские части в Нагорном Карабахе.

Правительство Армении объявило военное положение в стране.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о готовности его страны к уступкам в отношении Нагорного Карабаха, но при условии, что на аналогичные меры пойдет Азербайджан.