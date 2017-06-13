Армия Ирака освободила от ИГИЛ еще один район Мосула

Под контролем боевиков остались только два района города.

Иракские правительственные войска во вторник, 13 июня сообщили об успехах военной кампании по освобождению Мосула от боевиков террористической организации "Исламское государство", пишет Reuters.

Так, от ИГИЛ освобожден еще один район северной части города. С потерей района аль-Занджили анклав террористов сократился до двух районов у западных берегов Тигра.

Сейчас под их контролем находятся густонаселенный Старый центр и Медицинский город.

Ранее иракская армия выбила ИГИЛ из древнего города Хатра, который расположен на севере страны примерно в 100 км от Мосула.

20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

