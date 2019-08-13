Атамбаев готовил госпереворот в Кыргызстане - глава ГКНБ

Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота.

Об этом Опумбаев заявил на пресс-конференции.

"Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота", — заявил Опумбаев.

Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии отметил, что бывший глава государства готовился к столкновениям в резиденции: у него в доме нашли целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья, а третий этаж его дома был укреплен как военный бункер - с дзотами и боевыми точками для обороны.

По словам Опумбаева, Атамбаев стрелял в бойцов спецназа на поражение.

"Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом", — заключил глава ГКНБ.