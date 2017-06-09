АТО: 32 обстрела за день, горячее всего - на Мариупольском направлении

09 июня 2017 г. 19:50
Источник: Укринформ

С начала суток боевики 32 раза обстреляли подразделения ВСУ в зоне АТО, однако с меньшей интенсивностью применения тяжелого артиллерийского вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинскими воинами. С начала суток бандформирования 32 раза открывали огонь по подразделениям ВС Украины, однако интенсивность применения противником тяжелого артиллерийского вооружения относительно снизилась", - говорится в вечерней сводке.

Как отмечают в штабе,  наибольшее количество нарушений боевиками режима неприменения оружия зафиксировано на Приморском направлении. В частности, около 6 часа утра незаконные вооруженные формирования осуществили плотный обстрел позиций сил АТО в районе Лебединского из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. Немного погодя несколько мин такого же калибра взорвались около опорного пункта украинских военных вблизи Водяного. Из стрелкового оружия и гранатометов разных модификаций бандформирования неоднократно на протяжении дня обстреливали оборонные укрепления украинских защитников неподалеку Чермалыка, Широкино, Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Старогнатовки, Славного и Марьинки. Кроме того, около Чермалыка наемники вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, по защитникам Марьинки - из вооружения БМП, а по воинам, которые держат оборону около Новомихайловки - из зенитной установки.

На Донецком направлении больше всего обстрелов зафиксировано в предместье Авдеевки. На этом участке, а также в районе Верхнеторецкого, Песков и Опытного боевики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Позиции сил АТО вблизи Луганского на Светлодарской дуге обстреливали из вооружения БМП и пехотного вооружения, проинформировали в штабе.

Между тем существенно стабилизировалась ситуация на Луганском направлении, однако и здесь пророссийские бандформирования продолжают время от времени применять запрещенное Минскими договоренностями вооружения. В частности, в начале суток боевики выпустили несколько мин калибра 120 и 82 мм по позициям сил АТО поблизости Катериновки. Также утром из 82-мм минометов бандформирования вели огонь в районе Новоалександровки, говорится в вечерней сводке.

С начала суток потерь среди воинов сил АТО не было, отметили в штабе.

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