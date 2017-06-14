АТО: боевики накрыли Новолуганское огнем танковых пушек

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Российско-террористические бандформирования не прекращают применять и запрещенное Минскими соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"В общем, боевики 14 раз обстреляли опорные пункты ВС Украины. Большинство из этих нарушений боевиками режима прекращения огня зафиксировано на Приморском направлении", - говорится в сообщении.

Приморское направление. Еще до рассвета на этом участке линии соприкосновения противник совершил обстрел невысокой интенсивности из минометов калибра 120 мм наших укреплений в районе Николаевки. В полдень боевики выпустили более десяти снарядов калибра 122 мм по позициям украинских воинов вблизи Чермалыка. Перед тем под вражеский минометный огонь попали опорные пункты сил АТО на подступах к Красногоровке. Кроме того, трижды захватчики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия различных калибров неподалеку Павлополя и еще в начале суток два раза из стрелкового оружия провоцировали наших защитников у Талаковки.

Донецкое направление. На этой части фронта наемники применяли оружие дважды. Сначала, еще ночью, оккупанты обстреляли один из наших опорных пунктов в районе Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А уже днем пророссийские вооруженные группировки били из вооружения танка по военнослужащим ВС Украины, которые держат оборону вблизи Новолуганского, что на Светлодарской дуге. Всего бандиты совершили около десяти выстрелов по нашим позициям из мощных танковых пушек.

Луганское направление. Около половины второго часа ночи наемники из минометов били по одной из позиций сил АТО в районе Катериновки. В полдень боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши оборонительные укрепления вблизи Желтого. Позже неподалеку Новотошковского вел огонь вражеский снайпер.

"В течение сегодняшнего дня ни один боец сил АТО в результате вражеских обстрелов, к счастью, не пострадал", - отметили в штабе.