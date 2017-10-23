Аваков опроверг наличие конфликта с Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг информацию СМИ о том, что у него возник конфликт с президентом Петром Порошенко из-за действий полиции в ходе митинга 17 октября.

"Никакого конфликта с президентом Украины у меня нет. Мы вполне дружески созваниваемся, наши отношения вполне дружеские и я бы сказал товарищеские, если можно сказать так об отношениях министра и президента", - сказал он в комментарии 112 каналу.

Аваков сказал, что такие отношения установились у них еще со времен Революции достоинства.

"Вместе с тем у меня есть своя точка зрения по целому ряду вопросов, и это моя работа - эту точку зрения продвигать, а работа президента и других функционеров - эту точку зрения дискутировать. И то, что высшие государственные деятели время от времени собираются и обсуждают актуальные вопросы, - это нормально. И действительно, все эти обсуждения не происходят гладко, но происходят в рамках нормальной рабочей дискуссии. Такого, что ах, они поругались и кинули друг в друга стакан воды, - такого нет. Стакан воды - только для одного [Саакашвили]", - заявил он.

Напомним, что на прошлой неделе ряд СМИ сообщили, что Порошенко и Аваков поругались после того, как на улице Грушевского установили палатки. Президент якобы был недоволен тем, что сотрудники правоохранительных органов, подконтрольные Авакову, позволили это сделать.

Министр Аваков является ключевым представителем "Народного фронта" в правительстве.