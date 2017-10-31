Аваков прокомментировал задержание сына

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал задержание своего сына детектиавами НАБУ.

Министр уверен, что суд расставит все по местам. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Ни мой сын, ни фирмы в которых он учредитель не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде. Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в пиар целях, ради собственных политических амбиций – или для решения своих конъюнктурных задач – отвечу еще раз – не выйдет. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия. Это касается как баланса в политической системе в целом, так и в антикоррупционных органах в частности", - написал Аваков.