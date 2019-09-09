 

Австралия разочарована выдачей Цемаха России – заявление МИД

09 сентября 2019 г. 10:50
Источник: РБК-Украина
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Австралия прокомментировала решение Украины выдать российской стороне Владимира Цемаха, являющегося свидетелем в расследовании крушения самолета рейса MH17.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Австралии.

Как стало известно из заявления МИД, они признают важность для Украины обмена с Россией удерживаемыми гражданами и приветствуют освобождение 35 украинских граждан, включая 24 моряков, задержанных в Азовском море в ноябре прошлого года.

"Мы признаем страдания, которые они и их семьи перенесли, и понимаем их счастье по возвращении домой. Однако Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах, человек, представляющий интерес в связи с крушением MH17", - указано в заявлении.

Также в МИД напомнили, что ранее просили правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии.

"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации, чтобы включить Цемаха в этот обмен. Однако обеспечить правосудие Цемаха будет сложнее, если он находится в России", - добавили в МИД Австралии.

По данным ведомства, в течение четырех лет Австралия выделила 50,3 млн долларов на поддержку судебных преследований и расследований для того, чтобы близкие жертвы могли реально участвовать в судебных разбирательствах в Нидерландах.

 

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