Айдаровца Мельничука задержали в Греции по просьбе России

02 марта 2020 г. 11:25
Источник: Укринформ
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Украинский консул в Салониках прибыл в полицейское отделение, где находится задержанный экс-командир “Айдара” Сергей Мельничук.

Об этом 2 марта сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

“Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами С.Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)”, - отметил Погорельцев.

Он проинформировал, что жена С.Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. С.Мельничук имеет возможность пользоваться своим телефоном.

Задержанному предоставлен русскоязычный адвокат.

На утро 2 марта в полицейское отделение должен прибыть прокурор из города Салоники.

Отметим, что бывший командир батальона "Айдар" и народный депутат 8 созыва Сергей Мельничук сообщил в Facebook, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.

По словам Мельничука, его в международный розыск объявила Россия, а задержали на границе Болгарии и Греции. Он сообщил, что находится в отделении с 9-месячным сыном и беременной женой, которая находится на седьмом месяце беременности.

 

 

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