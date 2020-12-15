Азербайджан и Армения обменялись военнопленными

15 декабря 2020 г. 17:35
Источник: Левый берег
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Армения и Азербайджан обменялись военнопленными по принципу "всех на всех". 

Об этом вечером 14 декабря сообщил командующий российских миротворцев в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов, передает DW .

По словам Мурадова, российским военным самолетом в Баку были доставлены и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. 

"Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, прибывших со мной на аэродром Эребуни", - отметил Мурадов, цитирует информагентство "Интерфакс".

Он добавил, что этот обмен военнопленными провели по трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября.

Военный конфликт за спорные территории в Нагорном Карабахе, что с 1990-х годов находились под фактическим контролем Армении, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных боевых действий.

Бои продолжались шесть недель, а 9 ноября с участием России Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение, по которому Баку получает контроль над тремя районами, принадлежали к так называемому поясу безопасности непризнанной "НКР": Агдамского на востоке, а также Кельбаджарского и Лачинского на западе .

Согласно этому документу, войска сторон конфликта останутся на занимаемых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. 

Транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. За время боевых действий осенью военные потери обеих сторон превысили пять тысяч человек.

Украина  считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.

11 декабря Парламент Азербайджана на пленарном заседании одобрил проект указа президента Ильхама Алиева об отмене с 12 декабря действующего в стране режима военного положения.

 

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