Азербайджан озвучил потери в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана впервые с начала боевых действий озвучило потери в Нагорном Карабахе. Как сообщили в ведомстве в четверг, 3 декабря, с 27 сентября по 10 ноября погибли 2783 военных.

Пропавшими без вести считаются свыше 100 азербайджанских военных, еще 1245 человек продолжают лечение.

Позже ведомство обнародует также информацию об именах, датах рождения и маршрутах погибших военных - в настоящий момент этим вопросом занимается специальная комиссия.

Ранее в Минздраве Армении сообщали о гибели 2425 армянских военных в Карабахе.

В Нагорном Карабаха сообщали о гибели 1586 своих военных.