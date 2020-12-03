Азербайджан озвучил потери в Нагорном Карабахе

03 декабря 2020 г. 13:24
Источник: Корреспондент.net
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Минобороны Азербайджана впервые с начала боевых действий озвучило потери в Нагорном Карабахе. Как сообщили в ведомстве в четверг, 3 декабря, с 27 сентября по 10 ноября погибли 2783 военных.

Пропавшими без вести считаются свыше 100 азербайджанских военных, еще 1245 человек продолжают лечение.

Позже ведомство обнародует также информацию об именах, датах рождения и маршрутах погибших военных - в настоящий момент этим вопросом занимается специальная комиссия.

Ранее в Минздраве Армении сообщали о гибели 2425 армянских военных в Карабахе. 

В Нагорном Карабаха сообщали о гибели 1586 своих военных. 

 

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