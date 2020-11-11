Азербайджан заявил о завершении войны в Карабахе и своей победе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении войны в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан одержал победу в Карабахской войне. Об этом он сказал на встрече с военнослужащими, передает Report.az.

"Отечественная война окончена. Азербайджан одержал блестящую победу в этой войне, наши земли были освобождены от оккупации, мы изгнали оккупантов с наших земель", - сообщил президент Азербайджана.

Напомним, накануне главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Позже премьер Армении Никол Пашинян объяснил, что был вынужден подписать мирное соглашение, чтобы избежать военного коллапса.

Согласно договоренностям, в зоне конфликта в Нагорном Карабахе будут размещены на пять лет российские миротворцы. При этом комплекс мер по Карабаху может быть продлен еще на такой же срок.