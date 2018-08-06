Азовское море может стать российским, - британский эксперт

Если Украина не будет прибегать к однозначным шагам для защиты суверенитета и территориальной целостности, положение дел в южной части страны продолжит ухудшаться.

Ведь на сегодня критичность военно-политической ситуации в акватории Азовского моря можно оценить в 7-8 баллов по условной 10-балльной шкале.

Об этом заявил военный эксперт из Великобритании, полковник в отставке Глен Грант, сообщает "Эспрессо".

"Город (Мариуполь) становится просто лишенным товарооборота. Несмотря на то, что Россия останавливает судна, которые направляются в Мариуполь, бизнесмены будут заниматься чем-то другим. Ведь никто не хочет терять деньги и время. Они просто сменят сферу своей деятельности", – предостерег эксперт.

"Именно такова тактика (россиян): фактически подавить там любые попытки торговли, превратить ту часть Азовского моря на российскую. И так действительно будет, если Украина не начнет предпринимать хоть какие-то меры. Азовское море просто станет российским, а значит и пространство между Азовским морем и Крымом", – объяснил Грант.

Он отметил, что после этого следующим объектом блокады и дальнейшего захвата, будет "территория от Крыма к Румынии".

"Начнется игра, во время которой постараются перекрыть доступ к Одессе. Очевидно, что это будет следующий шаг россиян", – выразил убеждение британский полковник.

При этом он заверил, что военные корабли США и корабли НАТО, которые находятся возле Одессы на учениях или во время плановых маршрутов, не будут открывать огонь по россиянам.

Грант посоветовал Украине просить США о предоставлении ей в распоряжение кораблей, поскольку ВСУ на сегодня не имеют крепкого флота.

"Украине сейчас нужно просить США о предоставлении ей кораблей Соединенных Штатов в собственное распоряжение, как это делал Уинстон Черчилль, поскольку ВСУ, как и британская армия в начале Второй мировой войны, сейчас не имеют крепкого флота", - добавил Грант.