Беларусь закрыла границу с Украиной "наглухо" – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закрыл "наглухо" границу с Украиной. Об этом он рассказал на международной конференции по борьбе с терроризмом 3 сентября, передает Белта.

Белорусский лидер пояснил, что границу закрыл из-за наплыва украинских граждан, которых "было трудно перемолоть".

"Со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу. Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас с давних времен был врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Потому что хлынул поток оружия. А там, где оружие у обычных людей, особенно - у националистически настроенных, – жди терроризма", – заявил он.

При этом Лукашенко добавил, что принимал украинцев с удовольствием и назвал это "маленькими шагами" в направлении нормализации ситуации на Донбассе.