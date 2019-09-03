 

Беларусь закрыла границу с Украиной "наглухо" – Лукашенко

03 сентября 2019 г. 14:03
Источник: УНИАН
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закрыл "наглухо" границу с Украиной. Об этом он рассказал на международной конференции по борьбе с терроризмом 3 сентября, передает Белта.

Белорусский лидер пояснил, что границу закрыл из-за наплыва украинских граждан, которых "было трудно перемолоть".

"Со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу. Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас с давних времен был врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Потому что хлынул поток оружия. А там, где оружие у обычных людей, особенно - у националистически настроенных, – жди терроризма", – заявил он.

При этом Лукашенко добавил, что принимал украинцев с удовольствием и назвал это "маленькими шагами" в направлении нормализации ситуации на Донбассе.

 

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