Белецкий подал в суд из-за возвращения харьковскому проспекту имени Жукова

20 июня 2019 г. 18:36
Источник: Новое Время

Народный депутат Андрей Белецкий подал иск в Харьковский окружной административный суд из-за  решения Харьковского горсовета о возвращении проспекта имени советского маршала Жукова.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

Нардеп требует признать незаконным соответствующее постановление и отменить акт органа местного самоуправления.

«Георгий Жуков - советский генерал, получивший прижизненную кличку "Мясник" и вошел в настоящую, лишенную от мифов советизации, историю как палач украинского народа. Он лично посылал на верную смерть сотни тысяч украинцев», - заявил Белецкий.

Напомним, что в среду, 19 июня, Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

 

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