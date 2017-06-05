Bellingcat: "Бук", которым сбили самолет MH17, был из 53-й бригады ВС России

Как отмечается в докладе Bellingcat, обнародованном в понедельник, по наводке одного из пользователей Твиттера удалось обнаружить фотографию, на которой видны маркировки негабаритного груза на "Буке 332", снятую до его транспортировки в колонне в июне 2014 года.

"На фотографии, снятой российским механиком, вероятно, весной 2013 года, виден "Бук 332" с теми же белыми транспортными маркировками, что были видны на нем в Украине незадолго до и вскоре после сбития MH17. Эта фотография "Бука 332", на которой полностью виден бортовой номер, а также маркировки негабаритного груза, — последняя по времени съемки из обнаруженных нами, снятых до его транспортировки в колонне в июне 2014 года, когда вторая цифра бортового номера была уже закрашена", — отмечается в докладе.

Bellingcat отмечает, что найденный фотоальбом механика был загружен в феврале 2015 года, однако в нем не указано ни имя механика, ни информация, где и когда были сняты фотографии.

"Bellingcat удалось установить личность механика и обнаружить несколько его страниц в соцсетях. На одной из этих страниц присутствует фотография "Бука 332", а на другой — две другие фотографии, также присутствующие в альбоме 2015 года", — отмечается в отчете.

Расследователи делают вывод, что данная фотография "практически наверняка была сделана в 2013 году, хотя существует небольшая вероятность того, что она была сделана весной 2014".

Белые цифры, маркировки центра масс и негабаритного груза на этой фотографии находятся в тех же местах, что и на фотографиях и видео с "Буком 332", снятых в России в июне 2014 года и в Украине в июле 2014 года.

Согласно докладу Bellingcat, зенитно-ракетная установка "Бук", с которой сбили "Боинг", была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты — пос. Первомайское, находящийся под контролем пророссийских боевиков.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", — отмечается в документе.

В середине ноября 2016 года министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай (Liow Tiong Lai) заявил, что уже идентифицированы имена 100 подозреваемых, причастных к трагедии с "Боингом", и они будут названы до начала 2018 года.